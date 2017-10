Brunejski sultan proslavio 50. godišnjicu dolaska na vlast

BANDAR SERI BEGAVAN - Moćni brunejski sultan proslavio je 50. godišnjicu dolaska na vlast u toj naftom bogatoj državici na jugoistoku Azije vozeći se u pozlaćenoj kočiji i tradicionalnom svečanošću u svojoj velikoj palati.

Desetine hiljada ljudi koji su izašli na ulice prijestonice Bandar Seri Begavana mahali su zastavama sultanata i mobitelnim telefonima snimali povorku sultana Hasanala Bolkiaha, jednog od najbogatijih ljudi na svijetu koji je sa suprugom sjedio u kraljevskoj kočiji koju je vuklo više desetina njegovih podanika.

Orkestri narodne muzike učestvovali su u svečanoj povorci koja je označila vrhunac dvonedjeljnog slavlja u čast drugog najstarijeg kralja na dužnosti na svijetu, nakon engleske kraljice Elizabete II.

Nakon očeve abdikacije 1967. Hašanal Bolkiah suvereno vlada u toj tropskoj zemlji na Malajskom poluostrvu, na sjeveru ostrva Bornea koji ima bogate zalihe nafte i plina.

Sultan, multimilijarder, vlasnik je, između ostalog, hotelskog lanca Dorčester Kolekšen u čijem su sastavu pariski Plaza Atene i ugledni hoteli u Londonu, Milanu i Rimu te Bel Er i Beverli Hils u Los Anđelesu, prenio je portal Index.hr.

Njegovu 50-godišnju vladavinu obilježile su kontroverze, poslije uvođenje šerijata 2014, zbog čega su se širom svijeta čuli pozivi na bojkot hotela, koje su u njegovom vlasništvu.

Proslava je bila rijetka prilika za zabavu stanovnicima Bruneja kojih je oko 400.000, gdje noćni život gotovo ne postoji i gdje je zabranjena konzumacija alkohola.

Sultanova palata sa zlatnom kupolom najveća je palataa na svijetu i ima gotovo 1.800 soba, garažu za stotinak automobila i staje za konje.

Proslava će se nastaviti i sutra, kada se očekuje dolazak čelnika zemalja jugoistočne Azije i Bliskog istoka, među kojima liderke Mjanmara Aung San Su Ći i predsjednika Flipina Rodrigea Dutertea.

Our heartiest greetings to His Majesty Haji Hassanal Bolkiah's Golden #Jubilee. #Brunei #ASEAN pic.twitter.com/jEExIFroxP