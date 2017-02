CIA špijunirala izbore u Francuskoj (FOTO)

PARIZ - CIA je prikupljala informacije tokom francuskih predsjedničkih izbora 2012. godine, pokazuju tri povjerljiva naređenja za špijunažu američke agencije, koja je objavio Vikiliks.

Špijunaža je trajala sedam mjeseci.

Dokumenti otkrivaju da su sve glavne francuske političke partije imale infiltrirane špijune agencije CIA, kao i da su prisluškivane putem elektronskih uređaja.

CIA je ocijenila da u Sarkozijevoj partiji nisu bili sigurni u njegov reizbor.

RELEASE: CIA espionage orders for the last French presidential electionhttps://t.co/ARd8alUjMS #CIAFrance pic.twitter.com/15Q5ojw4L4