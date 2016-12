Čikago ove godine potukao sam sebe po broju ubistava

ČIKAGO - Čikago je oduvijek poznat kao poprište zaraćenih bandi i zbog visoke stope ubistava slovi za najopasniji američki grad.

Da i dalje ne gubi taj kultni status, svjedoči i brojka o 739 ubistava tokom ove godine, koja je najsmrtonosnija za Čikago još od 1997. Samo se tokom božićnog vikenda desilo 49 vatrenih obračuna, pri čemu je ranjeno 40 osoba, od kojih je 12 preminulo.

Najveći broj od 3.451 vatrenog obračuna tokom godine u gradu bio je povezan s policijom. Ipak, što je zabrinjavajuće jeste da su ti obračuni i pucnjave postale dobro organizovane operacije, a izvor ovih sukoba su mahom neriješeni računi zbog droge.

Život pripadnika bandi uglavnom karakteriše dosada, iz koje proizlazi želja za kavgom, a onda za čas posla, izbije obračun. Primjera radi, oni stalno raspredaju da li momci iz susjednog bloka imaju pravo da ih uvrijede. Život u bandi svodi se i na svakodnevno razmišljanje kako doći do sljedećeg obroka, ali i na stalno oplakivanje onih koje su izgubili u ovim sukobima, priželjukujući kraj ciklusu smrti i ubistava, što je skoro nemoguće.

"Izgubio sam dosta prijatelja. Ako imam novca, onda se mogu oduprijeti tom nagonu osvete. Ali, ako smo bez novca, naduvani, sjedimo okolo i samo pričamo, onda nemamo šta drugo raditi", govori Ron, pripadnik bande "Black Disciple", koji koristi nadimak Kaos.

Da, ti momci kupuju i prodaju drogu, a do sukoba dolazi nekada i zbog totalno nerazumnih razloga; zbog razmirica oko djevojke, grubih riječi… Navodno, postoje mehanizmi koji treba da zaustave sukobe, tj. da im ne dozvole da eskaliraju. Tokom "mirovnih pregovora", kojima je predsjedavao pastor Kori Bruks iz crkve "New Beginnings", rivalske bande su uspjele da sklope primirje. Međutim, nakon septembarskog sukoba, do kojeg je došlo između "Gangster Disciplesa" i "Black Disciplesa"na jednoj raskrnici, nakon bijesnih pogleda, a potom i grubih riječi, stvari su se u potpunosti otele kontroli, a od crkvenog primirja nije ostalo ni slova.

Inače, "Black Disciples" imaju svoju bazu u Parkvej Garden Houmsu, stambenom kompleksu koji se proteže kroz tri bloka, uz autoput "Martin Luter King". Ovdje je nekada živjela i prva dama Mišel Obama. Međutim, vremenom, porodice koje su pripadale srednjoj klasi su odselile iz ovog kraja, a uselile su siromašne.

Parkvej se smatra jednim od najnasilnijih dijelova Čikaga. Mnogima odgovara primirje, jer im je daleko lakše prodavati drogu kada se ne puca naokolo. Međutim, drugi članovi bande žele osvetu za svog ranjenog druga.

Inače, kult bandi u Čikagu je nastao početkom pedesetih godina prošlog vijeka, kada je došlo do drugog talasa migracija afroameričkog stanovništva sa juga. Migranti, nemajući gdje, naselili su ova naselja.

Uslovi za odrastanje su bili loši; dječaci su visili po ulici bez ikakvog nadzora, nisu imali novca za obrazovanje niti bilo šta drugo. Biti na ulici za njih je bio jedini vid druženja, a posebna draž su bile tuče, gdje su se dokazivali. A, onda, nekoliko decenija kasnije, u kvart je došao heroin i stvari su postale dosta nasilnije. Svi su imali svoju teritoriju na kojoj su prodavali drogu i bilo kakvo zadiranje u tuđu je bilo nedopustivo.

Lavondejl Glas, poznat kao Big Dejl, je bivši pripadnik "Gangster Disciplesa", koji danas pomaže u vezi s uspostavljanjem primirja. On kaže da je i njegov otac poginuo u okršaju bandi, u vezi s preuzimanjem kontrole nad teritorijom. Big Dejl odbija svaku logiku osvete, jer to ne vodi ničemu.

"Kako možete više brinuti o mrtvima nego o živima? Oni koji su ubijeni, oni su mrtvi, i ništa ih neće vratiti", kaže Big Dejl.