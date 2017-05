Cure detalji masakra: Bombaš sa koncerta nije djelovao sam

MANČESTER - Britanska ministarka policije Amber Rud kaže da bombaš-samoubica Salman Abadi koji je ubio 22 ljudi na koncertu u Mančesteru najverovatnije nije djelovao sam.

Rud je rekla da je Velika Britanija privremeno podigla nivo opasnosti od terorizma na maksimalan i dodala da je napadač bio poznat bezbjednosnim službama.

Premijerka Tereza Mej je izjavila da je nivo opasnosti od terorizma podignut na "kritičan nivo" što znači da je moguće da neposredno predstoji napad.

Mejeva je rekla da je bombaš-samoubica možda dio šire mreže i da je rođen i odrastao u Velikoj Britaniji.

