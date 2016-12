DW: 2016 - godina užasa i pitanja, rasplet u 2017.

BERLIN - Ratovi, krize, posrtanje Evropske unije, novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp i trijumfalni ruski predsjednik Vladimir Putin - sve je to otvorilo pitanja čiji će se rasplet nazrijeti tek 2017. godine, piše u komentaru "Dojče vele" navodeći da je godina za nama bila godina užasa.

"I 2016. je bila annus horribilis, godina užasa. U svijetu vlada haos: na Bliskom istoku se vode grozni ratovi - u Siriji, Jemenu, Libiji, Iraku. Takozvana Islamska država, vrhunac brutalnog, ubilačkog, fundamentalističkog terora, još nije pobjeđena", navodi u komentaru glavni urednik "Dojče velea" Aleksander Kudašef.

Prema njegovim riječima, autokrate, despoti, diktatori trajno su uništili nježne izdanke Arapskog proljeća i to s odrazom na čitav region, koji svakako može biti epicentar jedne političke i društvene eksplozije koja bi uzdrmala cijeli svijet - što će se možda i dogoditi.

Izgleda kao da Bliski i Srednji istok tonu u neki tridesetogodišnji rat u kojem klanovi, plemena i vjerske zajednice vode ogorčene borbe.

Sa druge strane, piše Kudašef, Evropa, na čije obale stižu izbjeglice sa Bliskog istoka, i sama je uzdrmana, jer je izbjeglička kriza jasno pokazala da je "evropska solidarnost" u najboljem slučaju fraza koja dobro zvuči, ali koja ne važi u politici.

Glavni urednik DW navodi da je EU ugrožena i da ni sama ne može da se odluči u kojem smjeru bi putovanje trebalo nastaviti.

"Pri tom je već sada sigurno da će se, pored istočnoevropskog povratka nacionalnim državama i identitetu, i u zapadnoj Evropi mijenjati odnosi moći: u Holandiji očigledno preko Gerta Vildersa, a Francuska će u svakom slučaju dobiti novog predsjednika - vjerovatno jednog katoličkog tačeristu, što je ravno revoluciji", kaže.

On navodi i da se i u Njemačkoj "koja trenutno djeluje kao utočište stabilnosti" u septembru održavaju izbori i da niko trenutno ne može da zamisli da Angela Merkel - u kojoj god koaliciji - neće više biti kancelarka.

Kaže da je Merkel bastion u oscilacijama svjetske politike i to više od jedanaest godina, ali da će i u Njemačkoj desničarsko-populistička i nacionalno-egoistična stranka "Alternativa za Njemačku" ući u Bundestag - sa više mandata nego što je mnogima po volji.

"I ovdje pobjeđuju desničarske ideje, iako to neće biti dovoljno za preuzimanje vlasti. Njemačka će i dalje imati stabilnu vladu. I stoga je Njemačka sigurno sidro u nemirnoj i neprijatnoj svjetskoj politici. I to iako je zemlju neposredno pred Božić duboko potresao teroristički napad u Berlinu", dodaje on.

Kao sljedeću nesigurnost, autor navodi to što u SAD na vlast dolazi Donald Tramp.

"Hoće li taj predsjednik biti uračunljiv? Kakvu spoljnu politiku će voditi taj biznismen? Hoće li spoljnopolitičke odnose shvatiti kao sklapanje dilova ili kao diplomatsku vještinu? Da li će se u globalnoj politici takođe postaviti kao najmoćniji na svijetu? I prije svega: da li sebe vidi kao dio Zapada - ili vidi i slijedi samo parolu Make America great again? Svašta će se otkriti 2017", kaže.

Kako objašnjava, godina je u svjetskoj političkoj sceni donijela renesansu Rusije i Vladimira Putina.

"Rusija nije tek regionalna sila, kako je odlazeći predsjednik Obama jednom prilikom prezrivo zaključio. Rusija se upliće u događanja na Bliskom istoku i u Evropi", navodi.

On ocjenjuje i da se pri tom Moskva prije svega zalaže za vojna, a ne diplomatska rješenja, te svjesno i cinično koristi nasilje: u Siriji ili u zamrznutim sukobima, poput onog u istočnoj Ukrajini.

Povratak Rusije na svjetsku pozornicu je i povratak vojnog djelovanja u svjetskoj politici kako bi se osigurali uticaj i moć, kaže.

"Na to će Zapad, ukoliko još bude postojao kao cjelina u godini prvoj Donalda Trumpa, morati da nađe odgovor. Kao uostalom i Njemačka, koja tradicionalno ima poteškoća sa intervencijama", zaključuje glavni urednik DW.