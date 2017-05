DW: Erdoan i Tramp teški gosti za EU

BRISEL - Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker imali su "teške goste" u Briselu - Donalda Trampa i Redžepa Tajipa Erdoana, ali su se prema njima ispravno ponijeli, ocjenjuje "Dojče vele" (DW).

"Šta se radi sa gostima koji ismijavaju svoje domaćine i prijete im?", pita se urednik tog medija Kristof Haselbah podsjećajući da Tramp vidi izlazak Britanije iz EU kao "sjajan", dok EU optužuje da je "vozilo" kojim upravljaju njemački interesi.

Njegov turski kolega, dodaje, Evropu je nazvao "kontinentom koji truli", a smatra da EU "nema drugog izbora nego da nastavi pristupne pregovore sa Turskom".

"EU već mjesecima mora da sluša takve i slične izjave Trampa i Erdogana. I pored toga, predsjednici Savjeta EU Donald Tusk i Komisije Žan Klod Junker primili su tu dvojicu šefova država jednog za drugim. Lepo - nije bilo. Samosavladavanje, usiljeni osmijesi, napetost, sve im se vidjelo na licima: gostoljubivost u interesu države", navodi Haselbah.

Urednik "Dojče velea", istovremeno, postavlja pitanje da li je to bio ispravan potez.

"Da li je trebalo da Tusk i Junker prime ovako teške goste, i ako jeste, da li je trebalo da im kažu šta misle o njima? Naposlijetku, EU nije bilo ko, već ekonomski najmoćniji blok u svijetu", naglašava on.

U 19. vijeku se zbog onakvih ispada ratovalo, podsjeća Haselbah.

"Srećom, ne živimo više u 19. vijeku, a EU, srećom, pitanje časti ne uzima tako ozbiljno kao neki drugi. Prekid razgovora i ćutanje nisu alternativa. Suviše toga je u igri", ocjenjuje on.

Međutim, kako navodi, zabrinjava to što Tramp i Erdogan predstavljaju dvije države koje su najtjesnije povezane sa EU.

"Turska nije slučajno kandidat za pristupanje EU, iako pregovori nekima izgledaju apsurdno. Nije to tako davno bilo kada put Turske u EU uopšte nije izgledao tako nevjerovatan. A političke, ekonomske i društvene veze sa SAD su toliko tijesne da predstavljaju nešto što se samo po sebi razumije. Ali, sada je sve to dovedeno u pitanje. Ne mora se biti pristalica članstva Turske u EU kao ni Ugovora o slobodnoj trgovini sa SAD, ali tijesna saradnja sa tim partnerima je u interesu svih", navodi on.

Tusk je, dodaje, poslije svojih razgovora sa Trampom i u njegovom odsustvu rekao novinarima da postoje velike razlike u mišljenjima o raznim pitanjima, ali je pokušao da svoje planove podigne na viši nivo.

"Rekao je da je u ovom trenutku najvažniji zadatak ''učvršćenje čitavog slobodnog svijeta'', da bi se ''spriječio postzapadni svjetski poredak''. A da li Erdoan svoju zemlju i pored članstva u NATO i pregovora sa EU vidi kao dio slobodnog svijeta, drugo je pitanje. Tramp svakako vidi tako SAD", navodi Haselbah.

Kako ocjenjuje, Tusk je u pravu.

"Ako se dosadašnji saveznici raziđu, prepustiće prostor drugima, na primjer, Kini i Rusiji. A to ne može biti u interesu ni Evropljana ni Amerikanaca ni Turaka. Kada predstavnici EU insistiraju na tom ubjeđenju, pa i u kontaktu sa tako teškim gostima kao što su Tramp i Erdoan, onda to vrijedi truda, iako je njegova cijena ponekad - ledena atmosfera", zaključuje se u tekstu njemačkog radija.

U Briselu je nedavno održan samit lidera 28 država članica NATO.