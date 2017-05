DW: Koliko je njemačka tajna služba vezana za tajne službe SAD

BERLIN - Američki predsjednik Donald Tramp proslijedio je Rusiji dokumenta jedne strane tajne službe, navodi Deutsche Welle (DW) i postavlja pitanja da li je to razlog da se i Njemačka zabrine i koliko je njemačka tajna služba BND vezana za tajne službe SAD.

DW navodi da je afera u vezi sa Trampom i tajnim službama izazvala uznemirenje i u Njemačkoj. Poslanici u Bundestagu bi tako željeli da znaju koliko su tajni izvori još uvijek bezbjedni, ako se uzme u obzir da američki predsjednik dokumenta od povjerenja jedne strane tajne službe tako olako prosleđuje trećoj strani.

Prema medijskim napisima, Tramp bi želio da osujeti istragu koju FBI vodi o njegovim kontaktima s Moskvom i zbog toga je proslijedio tajna dokumenta jedne strane tajne službe ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu.

DW navodi da je to učinio očigledno bez prethodnih konsultacija s izraelskom tajnom službom, koja je, takođe ako je suditi prema medijskim informacijama, time bila direktno pogođena.

"Da li tako i informacije njemačke tajne službe BND prelaze preko pulta u Vašingtonu? I odlaze u ruke sumnjivim partnerima?", pita se DW.

Političar njemačkih Zelenih Hans-Kristijan Štrebele, član parlamentarnog Odbora za kontrolu njemačke tajne službe, oštro je kritikovao američkog predsjednika. On je za radio "Dojčlandfunk" izjavio da Tramp „gazi nogama po povjerljivim izvorima stranih tajnih službi, ne poštuje etablirana pravila i zbog toga bi trebalo da snosi posljedice“.

DW navodi da je Štrebele pri tom mislio na vladu Njemačke. Navodi se da vlada u Berlinu pak, prema sopstvenoj izjavi, ne vidi da postoji akutan razlog za akciju. A na direktno pitanje novinara da li su time pogođene i tajne informacije njemačkih službi, portparol vlade Štefan Zajbert nije odgovorio. Samo je rekao da u ovom konkretnom slučaju jedino parlamentarni Odbor za kontrolu tajne službe ima pravo da o tome sazna više.

Zajbert je izjavio da je, bez obzira na aktuelne optužbe na račun američkog predsjednika, u njemačkom interesu da i dalje dijeli saznanja tajnih službi s partnerskim zemljama kao što su SAD.

„Dobra saradnja tajnih službi značajan je preduslov da efikasno vodimo borbu protiv međunarodnog terorizma“, naveo je Zajbert.

Navodi se da je dobar poznavalac rada tajnih službi Florijan Pajl, u izjavi za njemački javni servis ARD, samo ojačao te argumente.

„Kada je riječ o dobijanju informacija, njemački BND se još uvijek, naročito u tehničkoj oblasti, snažno oslanja na američke tajne službe“, kazao je Pajl i dodao da se zbog toga konfrontacija u ovom slučaju isključuje.

On navodi da bi to doduše u pojedinačnim slučajevima moglo da znači da bi ubuduće veoma povjerljive informacije prvo mogle da budu zadržane, ali to ne bi ništa promijenilo u generalnoj razmjeni podataka između američkih i njemačkih tajnih službi.

„Zbog toga su veze sa Amerikom više nego važne, posebno zato što BND ima skromne resurse“, naveo je on.