DW: Neki upozoravaju da će Putin prevariti Trampa

BERLIN - Budući američki predsjednik Donald Tramp želi da promijeni hladne odnose između SAD i Rusije, ali neki upozoravaju da će ga ruski predsjednik Vladimir Putin prevariti, navodi "Dojče vele".

Tramp želi da sve radi drugačije, kao čovjek koji "pravi dilove", kako je sam rekao, a Putin je takođe zainteresovan za dobar dogovor, pa će se, kaže, njih dvojica već dogovoriti, primjećuje njemački radio u analizi.

Njemački magazin "Špigel" je novoizabranog predsjednika SAD čak nazvao "punomoćnikom za Rusiju", a DW u tom kontekstu navodi riječi njemačkog politikologa Sebastijana Fejoka da je Trampova retorika u vezi sa Rusijom izazvala nelagodnost politickih komentatora u SAD.

"Kažu da bi on mogao da bude treći predsjednik uzastopce kojeg predsjednik Putin vuče za nos i da će na kraju Rusija prevariti SAD", upozorava Fejok, naučni saradnik u Njemačkom društvu za spoljnu politiku, trustu mozgova sa sjedištem u Berlinu.

Sličnu opasnost vidi i Folker Vajksel, urednik časopisa "Istočna Evropa", koji predviđa da će "dan raskola doći".

On smatra da lična prijateljstva nemaju veliki uticaj na politiku i kaže da je "moguće da ćemo doživjeti kratak vatromet zbližavanja, ali on će brzo sagorjeti".

Po Vajkselovom mišljenju, dosadašnje izjave obje strane ne bi trebalo preozbiljno shvatati, već su, kako ističe, važniji strukturalni faktori - a dvije zemlje će ostati u međusobnoj konkurenciji.

Naime, kako on ukazuje, režim oko Putina se na unutrašnjem planu legitimiše antiamerikanizmom pri čemu se stalno stvara slika neprijatelja, kao da SAD napadaju Ruse te se oni moraju braniti i kao da su SAD krive za sve - za propast Rusije, za lošu privrednu situaciju…

"To se ni sa Trampom neće promijeniti", ocjenjuje Vajksel, koji napominje da to što se Putin povoljno izrazio o budućem predsjedniku SAD nije u protivrečnosti ni sa čim, jer je, kako objašnjava, retorika prema svijetu sasvim drugačija od one unutrašnjepolitičke.

Dokle god, kaže on, Tramp najavljuje stvari koje su u interesu Rusije - kao što je smanjivanje uticaja SAD u Istocnoj Evropi - nije naodmet hvaliti Trampa, a sledeći ruski korak bi mogao biti testiranje kako se Tramp odnosi prema baltičkim zemljama.

"U trenutku kada Tramp povuče crvenu liniju, prividno približavanje će biti okončano", zaključuje Vajksel