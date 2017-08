DW: New Yor Times piše po nalogu Rusije?

Burom koju je izazvao članak objavljen u "New York Timesu", a u kojem se tvrdi da su mototri za rakete Sjeverne Koreje napravljeni u Ukrajini, pozabavio se i "Deutsche Welle", navodeći da u pomenutom tekstu nema nikakvih dokaza već se iznose samo indicije.

"Da li je Ukrajina pomogla Sjevernoj Koreji da usavrši nove rakete? U Kijevu to demantuju. Istovremeno, trag mnogih indicija vodi i u Moskvu. Kada pitate Vitalija Suščevskog za optužbe protiv njegovog ranijeg poslodavca, on Vas odmah prekida. 'To je laž', kaže bivši rukovodilac proizvodnje mlaznih motora u firmi Pivdenmaš (nekada: Južmaš) iz ukrajinskog Dnjepra. New York Times je u ponedjeljak objavio izvještaj prema kojem nagli napredak Sjeverne Koreje na planu raketne tehnologije može imati veze sa Pivdenmašom. Pivdenmaš je finansijski uzdrman, pa su kriminalci i nekadašnji radnici mogli da prošvercuju u Sjevernu Koreju stare sovjetske raketne motore ili njihove dijelove, piše njujorški dnevnik. List se poziva na studiju eksperta za rakete Mihaela Elemana sa Međunarodnog instituta za strateške studije IISS u Londonu, te na procjene tajnih službi SAD. U tekstu se ne navode nikakvi dokazi, već samo indicije", piše "DW".

U tekstu njemačkog portala navodi se da je Eleman analizirao slike novih sjevernokorejskih raketa srednjeg i dugog dometa tipa Hvasong 12 i 14 koje bi mogle imati potencijal da dosegnu SAD.

"Njegov zaključak: tako brz tehnološki razvoj u posljednje dvije godine je bio moguć samo uz isporuke iz inostranstva, naime, iz bivšeg Sovjetskog Saveza. I njemački stručnjak za rakete Robert Šmuker sa Tehničkog univerziteta u Minhenu dijeli to mišljenje, mada izbjegava da bilo koga konkretno okrivi", stoji u tekstu.

Motor sa jednom komorom za sagorijevanje podsjeća stručnjake na sovjetski model RD-250 koji je, doduše, imao dvije komore, a proizvođen je 60-ih godina u firmi Energomaš kod Moskve.

Njmeački portal ističe da je teško dokazati da li je RD-250 proizvođen i u Pivdenmašu.

"Vitali Suščevski kaže da su ti motori sklapani u Rusiji, 'u malim količinama'. Eleman navodi da su oni pravljeni i u Ukrajini. I svojoj IISS-studiji on piše da mora da su i u Rusiji i u Ukrajini ostale stotine, ako ne i više, takvih raketa. I da je moguće i da ih je Pjongjangu isporučila i Moskva. 'Mi nikada nismo proizvodili takve motore kakvi su prikazani u New York Timesu', kaže Suščevski koji je u Pivdenmašu radio gotovo pola vijeka. Penzionisani inženjer potvrdio je da su po završetku saradnje sa Moskvom, do kojeg je došlo zbog aneksije Krima, pogoni u Dnjepru ostali 'praktično mrtvi'. I zvanični Kijev i Pivdenmaš demantuju izvještaj New York Timesa. Eleman pretpostavlja da vlada u Kijevu nije ništa znala o mogućem švercu", piše "DW".

Dalje se naglašava da je to prvi put da je nekadašnji proizvođač sovjetskih interkontinentalnih raketa tipa SS-18 osumnjičen da je prekršio sankcije UN i druge međunarodne sporazume. Pjongjang je, međutim, i ranije pokazivao interesovanje za ukrajinsku tehnologiju: 2012. su u Ukrajini osuđena dvojica Sjevernokorejaca koji su špijunirali u Pivdenmašu.

"Godine 2002. bilo je novinskih izvještaja prema kojima je Ukrajina htjela da isporuči Iraku moderne radarske uređaje. Kijev je to demantovao; a u Iraku nikad nisu nađeni radarski uređaji. No, ima slučajeva šverca oružja koji se mogu dokazati. Tako je 2005. bivši državni tužilac u jednom intervjuu priznao da je jedna grupa Ukrajinaca i Rusa 2001. godine ilegalno prodala Kini i Iranu ukupno 18 krstarećih raketa tipa AS-15", navodi "DW", a potom prenosi tvrdnje Oleha Uruskija, bivšeg direktora Ukrajinske svemirske agencije, koji smatra da nije vjerovatno da se u ovom slučaju desilo nešto slično.

Prema njegovim riječima, država ima dobro razrađen kontrolni sistem. Ali, on ne isključuje mogućnost kriminalnih radnji.

"Zločin je moguć u svakoj sferi", kaže.

Posmatrači u Kijevu smatraju da članak u "New York Timesa" može biti dio ciljane ruske kampanje.

"Tako Centar za armijske studije u jednoj analizi od utorka piše da američka publikacija nosi 'znak informacionog napada na Ukrajinu'. Cilj je, između ostalog, da Rusija skrene pažnju sa 'sopstvenih isporuka raketne tehnologije Sjevernoj Koreji' i da se Ukrajina diskredituje, prije svega u očima SAD", piše portal.

"Rusija ima zajedničku granicu sa Sjevernom Korejom, pa može da isporučuje sve moguće, uključujući i kompletne mlazne motore", kaže zamjenik direktor Istraživačkog centra Mihailo Samus.

Ukrajina, za razliku od Rusije, ima logističke teškoće, dodaje.

Robert Šmuker kaže da nisu u pitanju samo motori.

"Šta je sa raketama? Tu informacije same po sebi ne pomažu mnogo; potrebno je imati proizvodne pogone, tehničke preduslove i, prije svega, dobru provjeru kvaliteta“, kaže taj ekspert i dodaje da bi iz Ukrajine moralo da je stiglo mnogo više toga nego samo nekoliko motora.

(Deutsche Welle)