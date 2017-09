DW: Novi XXL-Bundestag puca po šavovima

BERLIN - Novoizabrani Bundestag će početi rad u znaku jednog superlativa, piše "Dojče vele" (DW), uz objašnjenje da u njemačkom parlamentu još nikad nije sjedjelo toliko poslanika i da to zvuči kao više demokratije, ali povlači za sobom i probleme, a sve košta milione.

DW navodi da posjetioci Bundestaga ovih dana vide kakve posljedice su po njemački parlament imali posljednji izbori: pune liftove, duže redove pred kontrolama na ulazu i kantinu ispunjenu do posljednjeg mjesta.



Navodi se da se u 19. sazivu Bundestaga nalazi najveći broj poslanika u istoriji te institucije: 709 njih će sada sa svojim pomoćnicima da se kreću hodnicima i traže - neki i prvi put - svoje kancelarije.



"Naša strahovanja su se, nažalost, ostvarila: sada imamo XXL-Bundestag", piše u otvorenom pismu predsjednik Saveza poreskih obveznika Hajner Holcnagel.



DW navodi da se Savez već duže vremena zalaže za reformu izbornog prava.



"Zastarjelo izborno pravo je izazvalo lavinu troškova za poreske obveznike, koju ne pokriva njihov parlamentarni višak vrijednosti“, tvrdi Holcnagel.



Njemački međunarodni radio objašnjava da broj poslanika zavisi od ishoda izbora. Ako jedna stranka dobije više mandata direktno izabranih poslanika (prvi glas) nego što joj sljeduje prema procentu koji je dobila kao stranka (drugi glas), onda se ukupan broj poslanika - povećava.



Savez poreskih obveznika procjenjuje da bi Bundestag sljedeće godine mogao da bude za 54 miliona evra skuplji nego što je bio dosad - sa 630 poslanika. A ako se pođe od brojke od 598 poslanika koja je predviđena izbornim pravom, onda bi dodatni troškovi iznosili 75 miliona evra.



Savez je izračunao i da će rad parlamenta u 2018. da košta 517 miliona evra. U to spadaju: plate poslanika i njihovih saradnika, održavanje kancelarija i drugih objekata i slično. Tabloid Bild je napisao da dodati troškovi nastaju i zbog velikog broja poslanika koji će da napuste parlament, pre svega iz redova CDU i SPD, jer oni imaju pravo na novac za prelazni period. A mogli bi da se povećaju i troškovi poslaničkih klubova, kao i izdaci za grupe posjetilaca koje obilaze zgradu Bundestaga.



DW prenosi tvrdnju Holcnagela da je 500 poslanika dovoljno i da je poreskim obveznicima teško objasniti zašto bi Bundestag morao da bude "naduvan", te da to ne znači ni više demokratije ni bolje rezultate rada. Zato je Savez na internetu pokrenuo peticiju koju je potpisalo 114.000 građana.



Navodi se da je dosadašnji predsjednik Bundestaga Norbert Lamert u prethodnom periodu više puta pokušavao da sprječi stvaranje XXL-Bundestaga predlozima da se izmeni izborno pravo i da je dvaput podnosio i odgovarajuće predloge parlamentu.