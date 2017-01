DW: SAD se odriču uloge svjetskog policajca

VAŠINGTON - Inauguracija 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u protekla dva dana popunjava medijski prostor u cijelom svijetu.

Tako ni "Dojče vele" nije ostao bez osvrta na ono što bi moglo da se promijeni dolaskom Trampa na vlast.

Tako novinarka Ines Pol, piše da su svi oni koji su se nadali da će Tramp promijeniti svoju retoriku pogriješili, te da je novi predsjednik SAD odlučan u namjeri da odustane od "uloge svjetskog policajca".

"Grdno su se prevarili oni koji su se nadali da će biznismen iz Njujorka promeniti svoj agresivni ton čim položi zakletvu kao predsjednik. Prvi govor novog američkog predsjednika ne ostavlja prostora za špekulacije: Trampu, na najuticajnijoj političkoj funkciji na svijetu, ne pada na pamet da ublaži svoju retoriku. Naprotiv, on nastavlja da ponavlja svoje formule iz predizborne kampanje. Obećava da će izolacinističkom ekonomskom i odbrambenom politikom Ameriku ponovno učiniti velikom. Najavljuje da će on, multimilioner, sa svojim kabinetom koji se sastoji od multimilionera, zemlju učiniti pravednijom. Da će se pobrinuti za kvalitetno obrazovanje i prije svega sigurna radna mjesta tako što će spriječiti uticaje iz inostranstva. I da će se SAD tokom njegovog mandata brinuti samo za neposredno dobrostanje sopstvene zemlje. Da time odustaje od uloge SAD kao svjetskog policajca, jasno je iskalkulisano, i nije nikakav problem za čovjeka koji potencijalne interese sopstvene zemlje stavlja iznad svega", piše Pol.

Iako je Tramp na inauguracionom govoru samo ponavljao ono što je govorio u predizbornoj kampanji, Pol piše da sada te riječi imaju novu težinu.

"Jer bez obzira što je moć američkog predsjednika ograničena, ipak je on taj koji odlučujuće utiče na političko raspoloženje u zemlji. I zato su 500.000 Trampovih pristalica koji su doputovali sa svih strana, frenetično klicali svom idolu. Baš zato što nije odustao od svojih predizbornih obećanja. Isto tako odlučno nastupaju i njegovi protivnici koji protestuju protiv ove nove političke linije u Vašingtonu. Dug period predizbora u SAD dovodi do toga da novi predsjednik preuzima ranjenu, podijeljenu zemlju. To je uvijek tako, iako je ova predizborna bitka, zahvaljujući provokativnoj retorici Donalda Trampa, dosegla do sada neviđeno niski nivo. Upravo zbog toga, već decenijama, prvi gestovi novih stanara Bijele kuće uvijek su gestovi pomirenja. Tramp je i po tome izuzetak", dodaje autorka teksta.

U tekstu se nastavlja da Tramp ne vjeruje u moć pomirenja nego u moć vođe čvrste ruke.

"Svakom svojom rječju i svakim gestom on je prvog dana na novoj dužnosti signalizovao da će stvari uzeti u svoje ruke. Pritom će i dalje slijediti demagoška pravila igre: sve što je 'strano' definiše se kao prijetnja, sijući sjeme straha kod masa koje ga prate, ujedinjujući je u neprobojni front protiv svojih protivnika. To sjeme straha pak postavlja brojne zamke njegovim protivnicima, liberalnim, kosmopolitski orijentisanim građankama i građanima Amerike koji žele da im zemlja bude sasvim drugačija i koji se vide kao dio slobodnog, otvorenog svijeta za koji se mora boriti i zalagati", stoji u tekstu.

Ines Pol podsjeća da je većina građana Amerike na izborima pokazala da želi Klintonovu za predsjednika, i napominje da je strah u Americi opravdan.

"Bilo bi fatalno i arogantno tu stvarnost ignorisati. Prava je sramota da u jednoj od najbogatijih zemalja svijeta toliko puno ljudi živi u krajnjem siromaštvu, da toliko djece na svijet dolazi bez ikakve perspektive samo zato što su rođena u pogrešnim porodicama i u sistemu obrazovanja kojim im ne nadoknađuje ono što nemaju kod kuće. Prava je sramota da se toliko mnogo ljudi osjeća izolovanim, ostavljenim na cjedilu u sistemu koji umnogome služi samo nekolicini privilegovanih. Ima mnogo razumljivih razloga zbog kojih su Trampove pristalice odavno izgubili vjeru u političku elitu. Nije ni čudo što se fenomen kao Tramp pojavio i popunio tu prazninu - na način na koji se može dogoditi samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali arogancija i neznanje koji mogu doći sa tako velikom moći nisu ograničeni samo na SAD: te sile mogu i negdje drugo da otvore vrata opasnim nacionalistima", zaključuje Ines Pol.