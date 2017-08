DW: U trgovinskom ratu svi su gubitnici

BERLIN - Američki predsjednik Donald Tramp zatražio je da se preispita odnos Kine prema intelektualnom vlasništvu. Da li to prijeti trgovinski konflikt između Kine i SAD? I koliko bi on pogodio nemačku privredu?

To da u Kini postoji malo svjesti o kršenju autorskih prava i velika spremnost za falsifikovanje kada je riječ o dizajnu i tehnici, poznato je i u Njemačkoj: u toj zemlji se svake godine onome ko krade intelektualno vlasništvo dodjeljuje nagrada „Palgiarius“, ružni patuljak sa zlatnim nosom. Bilo da je riječ o kancelarijskim stolicama, aparatima za mjerenje pritiska ili slavinama, i ove godine su falsifikatori robnih marki iz Kine ponovo bili veoma zastupljeni među laureatima tih negativnih nagrada.

Tramp zbog toga želi detaljno da prouči kinesku trgovačku praksu. Ukoliko povjerenik za trgovinu Robert Lajthajzer pri tom otkrije i prekršaje, Kini prijete trgovinske sankcije, poručio je Tramp.

Njiemačka privreda uznemirena

Na reakcije iz Kine nije trebalo dugo čekati. Peking je Sjedinjenim Državama zaprjetio kontra-mjerama. Kina neće da „sjedi skrštenih ruku“, saopštilo je tamošnje Ministarstvo trgovine. Njemačka privreda je uznemirena. „Sukob između dvije najveće svjetske ekonomije imao bi negativne posljedice i po njemačku privredu“, izjavio je predsjednik njemačke industrijske i trgovinske komore (DIHK) Erik Švajcer za list „Nojen osnabriker cajtung“.

Ipak, ima mnogo razloga da se ne uzima baš sve tako ozbiljno. Donald Tramp je već mnogo toga najavljivao, ali je malo toga zaista sproveo. Njemu bi takođe mogla da bude potrebna Kina kao politički partner, ukoliko se dalje ipak zaoštri konflikt sa Sjevernom Korejom.

Marko Vagner iz njemačke Komercbanke navodi i treći razlog protiv toga da većina američkih preduzeća zagovara trgovinske restrikcije protiv Kine: „Postoji veliki broj američkih firmi koje žele da prodaju svoje licence u Kini. Ta preduzeća, naravno, ne smatraju da su restrikcije protiv azijske zemlje dobre.“

Preusmereni trgovinski tokovi mogli bi da koriste Njemačkoj

Naravno, ipak ostaje rizik od trgovinskog sukoba koji bi mogao da poprimi različite razmjere. Ako Amerikanci samo ograniče uvoz iz Kine, onda bi njemačka privreda mogla da profitira. Jer tada će, kaže Vagner, doći do preusmjeravanja trgovine: „Onda se više neće uvoziti čelik iz Kine, već će morati da se nabavlja u drugim dijelovima svijeta“. Na primer iz Njemačke.

Drugačije bi moglo da bude ako bi Tramp protiv Kine uveo brojne manje, ne tako drastične, ali neprijatne mjere. U tom slučaju mogla bi da bude pogođena i njemačka privreda. Njoj je naime važno da svim njenim trgovinskim partnerima ide dobro, da nigdje nema zastoja, jer samo tako ona može da odgovori na potrebe klijentele širom svijeta. Upravo na to upozorava predsjednik DIHK Švajcer.

A podaci govore sljedeće: Kina u SAD izvozi robu u iznosu od 462,6 milijardi dolara. Dakle, 18,3 odsto kompletnog kineskog izvoza otpada na SAD. S druge strane, to je 21,4 odsto ukupnog američkog uvoza. Prije svega je riječ o robi široke potrošnje. Zato u njemačkoj Komori postavljaju retoričko pitanje: kojim mašinama će ta roba biti proizvedena? Često to nisu mašine koje se iz Njemačke izvoze u Kinu, već i one koje se proizvede u ćerkama-firmama nemačkih preduzeća sa sjedištem u Kini.

Carine ograničavaju kupovnu moć

Postoji još jedna posljedica: carine uvoz čine skupljim: „Velika većina američkih potrošača ispaštaće zbog te politike i to naročito oni s nižim primanjima“, kaže profesor Štefan Kots, sa kelnskog Instituta za svjetsku ekonomiju. „Milioneru sa Menhetna nisu potrebne jeftine uvozne majice“, plastično obrazlaže Kots.

A ako roba široke potrošnje bude zaista poskupjela, da li će onda Amerikanci još uvijek moći da u ovom obimu kupuju njemačke automobile, pitaju se u njemačkoj privrednoj i trgovinskoj komori. Sa svakom od te dvije zemlje – sa Kinom i sa SAD – njemačka privreda ima trgovinski obim u visini od skoro 170 milijardi evra, dakle ukupno 335 milijardi. To je čitavih 15 odsto ukupnog njemačkog obima spoljne. Predsjednik DIHK Erik Švajcer zato je ubjeđen da u trgovinskom ratu postoje samo gubitnici.

(NN/dw.com)