DW: Ujedinjenje Islamske države i Al-Kaide?

"Islamska država" je u Iraku i Siriji pod sve većim pritiskom i gubi tlo pod nogama. Ta teroristička milicija je do sada na to reagovala atentatima. Sada možda postoji mogućnost da se ponovo približe Al-Kaidi.

Zvanične izjave iz SAD ili Iraka često zvuče kao da predstojeće "oslobađanje" Mosula znači kraj tzv. "Islamske države", pa tako i islamističkog terorizma uopšte.

Američki ministar odbrane Džem Matis prije nekoliko dana je izjavio da je američki predsjednik Donald Tramp naredio "promjenu u taktici, odnosno da se IS ne protjeruje sa osvojenih područja, već da se iscrpljuje okružen u svojim uporištima". Na taj način se želi, objasnio je Matis, da se potpuno uništi "Islamska država".

To je međutim upitno. Borci "Islamske države" koji su se zabarikadirali u Mosulu, možda će se u tom gradu boriti do smrti. To bi možda moglo da snađe čak i njihovog vođu Abu Bakra al-Bagdadija, što bi bio osjetan udarac za miliciju Islamske države, jer on je na kraju krajeva taj koji je u Mosulu proglasio "Kalifatom".

Bez obzira na to, pad Mosula neće biti i kraj Islamske države u Iraku. Mnogi borci Islamske države su se, zbog gubitaka u Mosulu, povukli u druge iračke provincije, posebno one na severoistoku zemlje. A i s druge strane granice – u Siriji – Islamska država će prije ili kasnije izgubiti svoje uporište, Raku. U borbi za oslobađanje tog grada učestvuju i SAD, između ostalog i tako što naoružavaju kurdske milicije. Portparol Bijele kuće Šon Spajs kaže da su "kurdske jedinice sirijskih pobunjenika važne kako bi se obezbedila jasna pobjeda nad IS".

Ponavljanje već viđenog

Pogranično područje između Sirije i Iraka moglo bi da bude područje u kojem bi borci Islamske države ponovo mogli da formiraju svoje jedinice. Tako je bilo u Iraku, domovini Al-Kaide, od koje uostalom i nastala "Islamska država". Godine 2013. došlo je do prekida odnosa između Al-Bagdadija i Ajmana al-Zavahirija, nasljednika Osame bin Ladena. Tako se današnja Islamska država otcijepila od Al-Kaide. Međutim, otkako je IS u Iraku i Siriji pod sve većim pritiskom, moglo bi da dođe i do ponovnog približavanja. To pored ostalih kaže i Ijad Alavi, potpredsjednik Iraka: "Imamo pouzdane informacije da posrednici između IS i Al-Kaide aktivno rade".

Iz jedne audio-poruke objavljene na internetu, za koju se smatra da je šalje Ajman al-Zavahiri, može se takođe zaključiti da takvo se to približavanje događa. Glas koji se pripisuje Al-Zavahiriju, svojim pristalicama u Siriji poručuje: "Morate se ujediniti s vašom braćom i džihadistima u Siriji i cijelom svijetu. Svjedoci smo krstaškog rata protiv muslimana."

Ujedinjavanje terorističkih organizacija trenutno ne ide u korist ni prvom čovjeku Al-Kaide, ali ni vođi Islamske države. Ni jedan od njih se ne želi da se odrekne svoje pozicije. Ali ukoliko bi jedan od njih bio ubijen ili umro prirodnom smrću, situacija bi se promijenila.

IS i Al-Kaida bliže nego prije

Al-Kaida i IS ideološki trenutno više odgovaraju jedna drugoj nego što je to ranije bio slučaj. Al-Kaida je ranije na meti imala “dalekog neprijatelja" – SAD. "Islamska država" se bori protiv "bliskog neprijatelja" – vlada u regionu i ljudi koji ne žele da se priključe džihadistima. Pored toga, atentatori IS odavno su u Evropi. Jedan od njih je prije samo nekoliko dana izvršio napad u Mančesteru. IS se dakle sada širom svijeta bori protiv svakog ko je drugačiji.

Moguće je da bi spajanje "Islamske države" i Al-Kaide nakon pada Mosula moglo da dovede do još više terorističkih napada – posebno ako militantni islamisti ne izgube ideološko tlo pod nogama. To je priznao i irački potpredsjednik Alavi.

"Ako paralelno sa vojnom ofanzivom ne budemo vodili i politički proces, onda će se pojaviti problemi opasniji nego IS i Al-Kaida zajedno", rekao je Alavi.

(dw.com)