Demonstranti zapalili kuću Uga Čaveza

KARAKAS - Opozicioni poslanik u Venecueli je objavio da su demonstranti u zapadnom dijelu zemlje zapalili kuću u kojoj je kao dijete živei Ugo Čavez, kao i nekoliko vladinih zgrada.

Poslanik Pedro Luis Kastiljo tvrdi da je Čavezova kuća u Barinasu zapaljena u popodnevnim satima u ponedjeljak.

Kako je naveo, zapaljeno je i nekoliko zgrada, među kojima i ona gdje se nalaze kancelarije Nacionalnog izbornog savjeta.

Agencija AP podsjeća da je ranije tokom dana najmanje jedna osoba izgubila život tokom protesta u Barinasu.

Ancestral home of Hugo Chávez is literally burning down. Rage manifest because 19 y.o. student Yorman Bervecia was killed by National Guard pic.twitter.com/PW1XP7sHMb