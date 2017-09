Denis Rodman savjetuje Trampa: Ovako moraš sa Kimom Džongom Unom

Bivši košarkaš Denis Rodman kaže da postoji "velika mogućnost“ da se tenzije između Sjeverne Koreje i SAD stišaju nakon što se Donald Tramp i Kim Džon Un lično sastanu.

U gostovanju u jutarnjem programu “Dobro jutro, Britanijo“, Rodman je govorio o neobičnom prijateljstvu sa Kimom Džongom Unom i iskustvima koje su zajedno stekli – pjevali karaoke i jahali konje zajedno. Sada je, kaže, ubijeđen da će tenzije splasnuti čim se Tramp i Džong Un sretnu uživo.

“Nikada u životu nisam upoznao nekoga ko je toliko moćan“, rekao je o svom prijatelju kojem je čest gost u Sjevernoj Koreji – “Ako bi Tramp i Kim sjeli i samo malo popričali to bi otvorilo vrata za nove pregovore“

Slavni košarkaš navodno je posjetio Sjevernu Koreju čak pet puta.

“Uglavnom blejim sa njim sve vrijeme. Smijemo se, pjevamo karaoke, radimo mnogo zabavnih stvari zajedno. Jašemo konje, idemo na skijanje. Jedva da pričamo o politici i to je sjajno!“, izjavio je i dodao da ne želi da se izvinjava zbog svog prijateljstva sa Kimom – “Ljudi smatraju da je negativan jer na televiziji vide samo njegovo lice, ali ne čuju i glas. Jednostavno ga morate vidjeti uživo dok priča i osjetiti njegovu energiju.“

Rodman je izrazio podršku i Donaldu Trampu kojeg takođe smatra prijateljem i dodao da je u Sjevernu Koreju išao kao "ambasador sporta“.

Bivši košarkaš je preuzeo i zasluge za deportaciju dvadesetdvogodišnjeg američkog studenta Otoa Varmbiera. Nažalost, on je po povratku iz Sjeverne Koreje upao u komu i preminuo nakon nekoliko dana.

