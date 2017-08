Djevojka u tri mjeseca preživjela tri teroristička napada

Mlada Australijanka Džulija Monako je po treći put ove godine prevarila smrt, piše "Daily Mail".

Džulija (26), koja živi u Melburnu, bila je u jednom trgovačkom centru s prijateljem kada se u četvrtak poslijepodne kombi zaletio među pješake dok su prelazili ulicu u poznatoj četvrti La Ramba, u centru Barselone.

"U sekundi se sve promijenilo. Ljudi su počeli trčati i paničariti. Plakali su i vrištali od straha. Dio njih se vratio u prodavnice, kako bi se zaštitili", ispričala je.

"Svi su legli na pod, licem prema podu i čekali da opasnost prođe. Nismo smjeli da se približimo izlogu. Sigurna sam da će mi mama reći: 'Vrati se kući', ali ne bojim se da nastavim dalje svoje putovanje", dodala je ona.

U napadu je poginulo 14 ljudi, a skoro 100 ih je povrijeđeno. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država.

To je treći napad u zadnja tri mjeseca otkako je Džulija krenula na putovanje Evropom, ali to je neće zaustaviti u namjeri da vidi svijet, rekla je za "3aw.com.au".

"Ne osjećam da se trebam vratiti kući. Želim da ostanem ovdje gdje jesam, ne želim da dozvolim da oni - ko god bili - pobijede. Vidjeću sve šta sam došla da vidim", kazala je djevojka.

U junu, Džulija je bila s prijateljima londonskom metrou kada su se napadači velikom brzinom kombijem zaletjeli u pješake na London Brižu i nakon toga noževima napadali prolaznike na ulicama i posjetioce obližnjih barova usmrtivši sedam osoba i povrijedivši najmanje 48.

Nekoliko dana kasnije, Džulija je bila u slavnoj katedrali Notr Dam, kada je policija pucala u muškarca koji je čekićem nasrnuo na jednog od njih.

Australijanac Adam Džejms i njegova supruga, koja je zadobila lakše povrede dok je bježala s mjesta napada u četvrtak u Barceloni, preživjeli su lani teroristički napad u Istanbulu u kojem je raznesen policijski autobus.

"Opet se dogodilo. Napadi su postali naša stvarnost", rekla je ona.

Majkl Kristo iz Melburna bio je udaljen samo 300 metara od mjesta napada u centru Barselone. Prošle godine u junu bio je nedaleko London Briža gdje je dvoje Australijanaca poginulo u terorističkom napadu.

"Mislim da me napadi prate gdje god krenuo. S jedne strane očekuješ da bi se takvo nešto moglo dogoditi, ali istovremeno ne želiš da dozvoliš da te to omete u planovima", rekao je on.

(24Sata.hr)