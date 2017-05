Dojče vele: Tramp kao slon u staklarskoj radnji, provocira NATO

BRISEL - NATO kao udruženje za naplatu izdataka za odbranu? Donald Tramp očigledno je vrlo malo toga shvatio, smatra dopisnik "Dojče velea" iz Brisela Bernd Rigert.

"Američki predsjednik Donald Tramp ponašao se na sastanku na vrhu NATO kao diplomatski neotesanko. Zakasnio je. Gurnuo je crnogorskog premijera u stranu kako bi stao u prvi red. Koristio je ceremoniju planiranu kao kratki svečani pozdravni govor za višeminutni napad na saveznike", navodi Rigert.

Prema njegovim riječima, Tramp je od članica NATO tražio imaginarni novac koji mu ne pripada.

"Provocirao je i izazivao. Mnogi šefovi država i vlada bili su šokirani. Čak ni američka delegacija pri NATO nije računala s tim da će Tramp ponovo da inscenira jedan od svojih groznih samoinicijativnih nastupa. America first? Trump first!", dodaje.

Zabrinjavajuće je, piše, i to što se američki predsjednik nije, kao svi njegovi prethodnici, izričito izjasnio za solidarnost u Alijansi i podršku saveznicima u slučaju ratne opasnosti.

"Da li on ipak smatra da je NATO nepotreban? Sumnje u Trampove stavove su opravdane. Mogu li saveznici na istoku zaista da se pouzdaju u to da će im SAD pomoći u slučaju ruskog napada? Sumnje u ozbiljnost SAD kao najvažnije zaštitničke sile poljuljale bi čitavu Alijansu. To će obradovati rusko rukovodstvo oko Vladimira Putina. Na kraju krajeva, Tramp doprinosi destabilizaciji Saveza. Njegova gledišta po pitanju Rusije nakon sastanka NATO u Briselu i dalje su nejasna", ističe Rigert.

U svom sopstvenom svijetu

Prema njegovim riječima, američki predsjednik može da pokuša da usmjeri Alijansu u željenom smjeru, ali to je moguće samo razumnim prijedlozima i argumentima.

"Ovaj Savez, a to čovjek s karakterom Donalda Trampa možda nikada neće da shvati, nije One-Man-Show. Reakcije NATO i njemačke kancelarke koju je Tramp isprovocirao, bile su vrlo uzdržane. Ona se doduše pridržava zaključaka Saveza o povećanju izdvajanja za odbranu, ali javno ne govori ništa o neodrživim prigovorima američkog predsjednika. Nakon ovog mini-samita u Briselu nameće se pitanje: kako se dalje ophoditi prema populisti iz Bijele kuće? Na radnom nivou u Sjevernoatlantskom savezu, na to pitanje je pronađen odgovor: jednostavno ignorisati. NATO u praksi i dalje sprovodi svoje zaključke i to uz pomoć američkih službenika i diplomata u Briselu. Čudni predsjednik sa svojim nezgodnim mišljenjima očigledno živi u svom sopstvenom svijetu. Stvarnost izgleda drugačije", zaključuje se.

(Dojče vele)