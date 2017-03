Drama u Parizu: Pucnjava i evakuacija na aerodromu

PARIZ - Na pariskom aerodromu Orli danas je ubijen muškarac koji je oteo pušku vojniku unutar terminala, saopštili su zvaničnici, prenosi AFP.

Prema ranijim navodima medija, aerodrom je evakuisan nakon pucnjave u jednom terminalu.

Policija je pokrenula bezbjednosnu operaciju, ali nije potvrdila zbog čega je pozvana na aerodrom.

Britanski mediji prenose tvrdnje putnika na društvenim mrežama da su čuli pucnjavu i da su oteti taoci.

"U toku je policijska akcija", saopštio je portparol policije apelujući na građane da prate instrukcije.

Passengers landing at #Orly are prevented to leave the planes for now. #Paris #parisairport https://t.co/6fsAgFbIC4