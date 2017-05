Drugi krug izbora u Fransuskoj: Makron ili Le Pen?

PARIZ - Biračka mesta širom Francuske, gdje se danas održavaju predsjednički izbori, otvorena su u 8:00 sati, a biće zatvorena u 19:00, osim u velikim gradovima gdhe će se glasati do 20:00 sati.

Ukupno 46,97 miliona Francuza, koliko je upisano u biračke spiskove, opredeljuje se između centriste Emanuela Makrona ili desničarke Marin Le Pen. Za izbore je otvoreno 66.646 birališta.

Prvi nezvanični rezultati o pobjedniku izbora biće poznati oko 20:00 sati, prenio je Rojters.

Novi šef države imaće mjesec dana prije nego što preuzme funkciju od aktuelnog predsjednika, socijaliste Fransoa Olanda, i pokuša da obezbijedi parlametarnu većinu izborima za francusku skupštinu u junu, prenosi Rojters.

Macron is opinion polls favorite as France elects new president Sunday https://t.co/piO5mk4KBc pic.twitter.com/tNjAPO0Lpr