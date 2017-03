Državljanin BiH nožem prijetio prolaznicima u Salcburgu

SALCBURG - Policija iz Salcburga uhapsila je 27-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, koji je prolaznicima, u ranim jutarnjim satima, prijetio nožem, uzvikujući da će im "iskopati oči".

I dok neki austrijski mediji prenose da se sve dešavalo u jednom ugostiteljskom objektu, drugi prenose da je do incidenta došlo ispred tog lokala. Navodno je ovaj agresivni mladić izvadio nož, i zaprijetio prolaznicima. Međutim, brzom reakcijom obezbjeđenja lokala, on je savladan do dolaska policije.

“Dobili smo dojavu da je ovaj 27-godišnjak iz Bosne i Hercegovine prolaznicima prijetio nožem, ali su izbacivači iz obližnjeg lokala brzo savladali, i držali ga do dolaska naših pripadnika”, kažu u policiji Salcburga.

Prema riječima policijskih zvaničnika, on je bio izuzetno agresivan, ali se trenutno nalazi u pritvoru. Policija kod njega nije našla nož kojim je prijetio, jer ga je vjerovatno, u međuvremenu, bacio.

Policija je saopštila da u ovom incidentu niko nije povrijeđen.