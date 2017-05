Dvadesetdvogodišnjak slučajno ugasio virus koji hara svijetom

LONDON - Jedan kompjuteraš iz Velike Britanije slučajno je aktivirao program za gašenje malicioznog softvera i tako zaustavio hakerske napade na ustanove i preduzeća u stotinak zemalja svijeta, uključujući i britanske bolnice.

Britanski istraživač, identifikovan na internetu samo kao 22-godišnji MalverTek (MalwareTech), otkrio je da softver može da se zaustavi registrovanjem izobličenog imena sajta, prenosi Guardian.

"Ovo nije gotovo. Napadači će shvatiti kako smo ih zaustavili, promenijeiće kod i onda će pokušati ponovo", kazao je on.

Kompjuteraš je apelovao na korisnike operativnog sistema Windows da ažuriraju svoje sisteme da im ne bi bili "oteti" i da ne bi za oslobađanje morali da plate "otmičarima".

Policijska služba EU "Europol" je ocijenila da je u toku sajber napad "bez presedana", a kompanija Microsoft je preduzela neobičan korak nudeći, radi bezbjednosti, i ažuriranje zastarjelih verzija svog operativnog sistema Windows.

Sample I found scans SMB after dropping WannaCrypt. Can anyone confirm it's the same thing? P2P spreading ransomware would be significant. pic.twitter.com/zs5Td4ovvL