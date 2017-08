Dvije članice Pussy Riot-a privedene zbog protesta u Sibiru

JAKUTSK - Ruska policija privela je danas dvije članice pank-rok grupe Pussy Riot) nakon što su održale protest u znak podrške uhapšenom ukrajinskom režiseru u sibirskom gradu Jakutsku.

Marija Aljohina, jedna od članica te grupe koja je i ranije hapšena zbog protesta protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, napisala je na Twitteru da je, sa drugom članicom Olgom Borisovom, privedena u Jakutsku, prenosi danas AFP.

Aljohina u tvitu navodi da su odvedene u policijsku stanicu nakon što su juče protestovale u znak podrške režiseru Olegu Sencovu, koji je izdržava 20-godišnju zatvorsku kaznu nakon što je osuđen za terorističke prestupe u tom sibirskom gradu, skoro 5.000 kilometara istočno od Moskve.

Borisova je na istoj društvenoj mreži objavila video-snimak napravljen u policijskom vozilu, uz koji je napisala da ih voze u policijsku stanicu pod sumnjom da su počinile administrativni prestup jer su održale neodobreni skup.

Aljohina je u nedjelju objavila fotografije video-snimak njihovog kratkog protesta na mostu, nazvavši Sencovljev slučaj "jednim od ključnih političkih slučajeva u istoriji zemlje".

.@all_mary @borissssova Pussy Riot in support of Ukrainian film director Oleg Sentsov in Yakutsk, where he's serving 20-year arson sentence pic.twitter.com/qzNKcmVWmN