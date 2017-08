Dvije eksplozije u hemijskom postrojenju Arkema u Teksasu

HJUSTON - Dvije eksplozije ođeknule su danas u poplavama pogođenom hemijskom postrojenju kompanije "Arkema" u Krozbiju, kod Hjustona u Teksasu, potvrdili su operateri tog hemijskog postrojenja.

"Oko 2 sata ujutru po lokalnom vremenu, Centar za vanredne situacije okruga Haris nas je obavijestio o dvije eksplozije i dimu koji dolazi iz hemijskog postrojenja Arkema u Krozbiju, u Teksasu", navodi se u saopštenju te kompanije, a prenosi agencija Frans pres.

Kao mjere predostrožnosti, zvaničnici su već ranije naložili evakuaciju svih stanovnika koji se nalaze u krugu od tri kilometra od hemijskog postrojenja.

Lokalni zvaničnici su u srijedu upozorili da bi u tom postrojenju moglo da dođe do eksplozije nakon što je "Arkema" ostala bez struje uslijed poplava koje je uzrokovao uragan Harvi.

"Arkema" je saopštila da je u utorak evakuisala mali broj preostalih zaposlenih iz postrojenja u Krozbiju, oko 32 kilometra severoistočno od Hjustona, prenosi danas CBS News.

Vatrgoasna služba okruga Haris naložila je stanovnicima koji žive u prečniku od 2,4 kilometra oko postrojenja da se evakuišu.

Postrojenje je, inače, obustavilo rad od petka u očekivanju pogubne nepogode, koja je donijela rekordne padavine i nanijela štete ogromnih razmjera u jugoistočnom Teksasu.

"Arkema" je saopštila da je na postrojenje u ponedeljak palo 101,6 centimetara kiše.

To postrojenje proizvodi hemikalije koje se moraju čuvati na niskim temperaturama, objašnjava kompanija.

Zbog poplava, skladišta postrojenja su ostala bez snabdijevanja električnom energijom, a generatori su se pokvarili.

Služba za ekološku zaštitu (EPA) saopštila je da u prečniku od 4,8 kilometara oko postrojenja" postoji oko 1.300 domaćinstava u kojima živi 3.800 ljudi.

"Ekson", "Šel" i druge kompanije informisale su regulatore da su se, s povećanjem nivoa vode posle obilnih kiša, iz fabrika i industrijskih postojenja oslobodile hemikalije.

#Breaking Just saw plume of smoke over flooded chemical plant in Crosby, TX. Firefighters evacuating us @nbc6 pic.twitter.com/9pN8drDCcq