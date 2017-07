Džihad ratnici bježe iz Mosula prerušeni u žene

MOSUL - Neki borci "Islamske države" pokušavaju da pobjegnu iz Mosula prerušeni u žensku odjeću, a fotografije koje su napravili irački vojnici prilikom njihovog hapšenja pokazuju džihadiste sa hidžabima i nikabima, nakarminisnih usana, sa lažnim mladežima.

Jedan džihadista se prerušio u ženu kako bi pobjegao iz Mosula, ali je uhvaćen jer se nije obrijao.

Odjeven kao žena, islamista je pokušao da pobjegne i nije štedio puder, karmin i maskaru. Ali, odali su ga neobrijani brkovi i brada.

Nekoliko stotina boraca "Islamske države" došlo je prije tri godine u Mosul, nakon poraza iračke vojske, uspostavilo vladavinu terora i proglasilo kalifat na iračkoj i sirijskoj teritoriji.

Od početka napada na Mosul, u oktobru prošle godine, taj drugi najveći irački grad napustilo je više od milion ljudi, a oko 820.000 i dalje je u izbjeglištvu.

Vrhovni ajatolah Ali el Sistani, glavni šiitski klerik u zemlji, u prvom vjerskom obredu nakon oslobađanja Mosula pozvao je Iračane da izbjegavaju nasilje.

Naime, u medijima se pojavio video-snimak koji prikazuje vojnike kako ubijaju militante uhvaćene u Mosulu, navode analitički protali.

The #Iraqi #army released photos of #Islamic State militants who attempted to flee #Mosul and other parts of #Iraq disguised as #women! pic.twitter.com/QRhzzzPbl4