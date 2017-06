Džimi Karter se rukovao sa putnicima u avionu

Bivši predsjednik SAD Džimi Karter putovao je avionom iz Atlante za Vašington, a prije poletanja rukovao se sa svakom osobom u avionu.

Snimak Karterovog rukovanja sa putnicima aviona objavljen je na društvenim mrežama, piše B92.

Karter je bio 39. predsednik SAD, a na toj funkciji bio je od 1977. do 1981. godine. Nobelovu nagradu za mir dobio je 2002. godine za svoj Karter centar koji se bori za ljudska prava.

Bio je član Demokratske partije, a prije nego što je postao predsjednik bio je guverner iz Džordžije.

Na izborima 1975. godne pobedio je Džeralda Forda, a četiri godine kasnije porazio ga je Ronald Regan.

Former President Jimmy Carter delights his fellow fliers as he greets every passenger on his plane https://t.co/3VA1OajCRz pic.twitter.com/iD7oRTsjkv