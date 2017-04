Džonson: Britanija bi mogla omogućiti slobodu kretanja nakon Brexita

ATINA - Britanija bi mogla dopustiti slobodu kretanja ljudi iz Evropske unije tokom faze provođenja nakon Brexita kako bi omogućila ekonomiji zemlje da privuče talentovane ljude, izjavio je u četvrtak ministar spoljnih poslova Boris Džonson.

Na pitanje Reuters TV da li će Britanija prihvatiti punu slobodu kretanja ljudi tokom faze provođenja, Džonson je izjavio da je to moguće, i da bi se moglo dogovoriti prije nego što Britanija napusti EU u dvogodišnjem roku.

“Idealno zamišljam da bi se to moglo učiniti uz dobru volju i imaginaciju da se to može učiniti u najbržem mogućem roku - mislim da se to može učiniti u dvije godine”, izjavio je Džonson novinarima u Atini.

U proteklh deset godina, kako je kazao, bio je jedan od nekolicine britanskih političara koji su porogovorili o prednostima imigracije. Istaknuo je kako ne želi da obeshrabri talentovane ljude da dolaze u Britaniju, ali je naglasio da vlada želi da kontroliše priliv ljudi.

“Ne želimo zatvoriti vrata. Jednostavno želimo sistem koji je izbalansiran”, kazao je on.

Izjave Džonsona još su eksplicitnije od sugestije premijerke Tereze Mej da se sloboda kretanja može nastaviti tokom faze Brexita kada Britanija i EU dovrše svoj sporazum o razvodu.