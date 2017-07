EU: SAD ispunjava svoje ciljeve putem sankcija Moskvi

BEČ - Sankcije koje planiraju SAD protiv Rusije mogu da utiču na poslovanja evropskih kompanija u oblasti energetske infrastrukture, pa je ekstrateritorijalna primjena tih mjera neprihvatljiva, rekao je portparol austrijskog kancelara Jirgen Švarc agenciji TASS.

"Jednostrano pooštravanje američkih sankcija protiv Ruske Federacije može da predstavlja žalosno odbacivanje ranije usaglašene politike EU i SAD u vezi sa Ukrajinom. Biće žalosno ako SAD napuste taj put", rekao je Švarc.

Prema njegovim riječima, planirane sankcije mogu da utiču na poslovanje evropskih, samim tim i austrijskih kompanija.

"Ekstrateritorijalna primjena takvih nacionalnih zakona, odnosno američkog zakona o sankcijama protiv Rusije, je apsolutno neprihvatljiva", rekao je on.

Švarc je dodao da Austrija izražava ozbiljnu zabrinutost zbog pokušaja SAD da utiče na snabdijevanje Evrope energentima putem svojih jednostranih sankcija protiv Rusije, čime Vašington samo želi da ostvari svoje ekonomske ambicije.

"To je alarmantno. Ako SAD pokušaju da putem jednostranih sankcija utiču na snabdijevanje energentima u Evropi i time ispune svoje ekonomske ambicije, to je stvarno ozbiljno. Isporuka energenata u Evropi stvar je Evrope", rekao je on.