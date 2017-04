Eksplodiralo vozilo OEBS-a na istoku Ukrajine

DONBAS - Vozilo specijalne posmatračke misije OEBS-a eksplodiralo je u istočnoj Ukrajini, poginula je najmanje jedna osoba, saopštila je misija.

Dvoje od šest članova patrole Specijalne posmatračke misije OEBS-a u Ukrajini je povrijeđeno u eksploziji automobila u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), a jedna osoba je poginula.

„Možemo da potvrdimo da je patrola OEBS-a pretrpjela ozbiljan bezbjednosni incident u Luganskom regionu. Kao posljedica ovog incidenta jedan član patrole je poginuo, a dva su odvedena u bolnicu na dalje posmatranje“, navodi se na stranici posmatračke misije na Fejsbuku.

Automobil misije OEBS-a u Ukrajini naletio je na nagaznu minu u Donbasu, napisao je predsjednik OEBS-a Sebastijan Kurc na svom nalogu na Tviteru.

Kurc je, takođe, pozvao na „temeljnu istragu incidenta“. Krivci će biti pozvani na odgovornost, rekao je Kurc. Predsjednik OEBS-a takođe je izrazio „iskreno saučešće“ porodici ubijenog pripadnika OEBS-a u Ukrajini.

