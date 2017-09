Eksplodirao automobil u Kijevu, poginuo muškarac

KIJEV - U centru Kijeva, nedaleko od Trga Besarabija, večeras je eksplodirao automobil, a policija je potvrdila da je jedan muškarac poginuo, a žena teško ranjena.

"Muškarac je poginuo, a žena je izgubila nogu. Sve službe koje su uključene rade na licu mjesta", izjavila je portparolka policije u Kijevu Oksana Bliščik za Radio Svoboda, prenosi ukrajinska novinska agencija UNIAN.

Kako ukrajinski mediji navode, žena koja je povređena nalazila se u automobilu koji je u potpunosti uništen, a nakon nesreće je prevezena u bolnicu.

"Eksplozija je bila vrlo jaka, bili smo malo dalje u drugom automobilu i osjetili smo udarni talas… Ranjenu djevojku su prevezli u bolnicu", naveo je dopisnik televizijskog kanala „Ukrajina 112“ koji je bio na mjestu eksplozije.

BREAKING: Reports of a car bomb explosion in Ukraine's capital Kiev. At least one dead, several others injured. pic.twitter.com/nSBiLryEoG