Eksplozija na koncertu Arijane Grande u Mančesteru, 22 mrtvih, napadač poginuo

MANČESTER - Šef mančesterske policije Jan Hopkins izjavio je danas da su u eksploziji, koja se dogodila na kraju koncerta pjevačice Arijane Grande u Mančester areni, poginule 22 osobe, a da je 59 povređeno.

Među poginulima ima i djece.

Prema njegovim riječima, policija je uvjerena da je napadač koji je aktivirao bombu, poginuo u eksploziji, kao i da je on sam izveo napad, prenosi britanski Gardijan.

Prema njegovim riječima, policija je uvjerena da je on "nosio improvizovanu eksplozivnu napravu", kao i da će istraga utvrditi da li je on bio dio neke terorističke mreže

Ulice oko Arene u kojoj se koncert održao i dalje su zatvorene, a prisutan je i veliki broj policije i antiterorističkih jedinica koje i dalje pretražuje teren, prenosi Sky news i dodaje da su u pretraživanje uključene i policijske patrole sa psima.

Premijerka Tereza Mej kazala je da se incident tretira kao terortistički napad, a ukoliko se to potvrdi, to će biti najsmrtonosniji napad u Britaniji od kada su četvorica muslimana u bombaškom napadu ubila 52 osobe 2005. godine u Londonu, prenosi Rojters.

"Radimo na utvrđivanju svih detalja o onome što policija tretira kao teroristički napad. Naše misli su sa žrtvama i porodicama onih pogođenih ovim incidentom", napisala je ona u saopštenju.

Policijski izvori iz Britanije i iz SAD su za NBC News rekli da su najvjerovatnije bile dvije eksplozije. Britanska policija tretira eksploziju u Mančester areni kao mogući teroristički incident, javio je BBC.

Istovremeno, BBC prenosi izjave svjedoka da su vidjeli "20 do 30 ljudi na zemlji" u "Mančester areni", gdje je koncert održan.





Britanska policija je prethodno saopštila da ima više mrtvih i povrijeđenih nakon što je objavljeno da je najmanje jedna eksplozija odjeknula na završetku koncerta američke pjevačice Arijane Grande u Mančesteru.



Prema najnovijim informacijama, tim za deaktiviranje bombi je došao u "Mančester arenu".



Broj žrtava međutim nije zvanično potvrđen, a za sada još nije poznato šta je uzrok eksplozije o kojoj svjedoče mnogi koji su bili na koncertu. Skaj njuz ističe da su na koncertu većinom bila djeca i tinejdžeri. Navodi se i da su na ulicama pripadnici policije koji nose oružje s dugim cijevima.

