Eksplozija u Briselu, evakuisana željeznička stanica, povici 'Alahu akbar'

Centralna željeznička stanica u Briselu evakuisana je nakon što je odjeknula manja eksplozija, a situacija je pod kontrolom javlja "BBC".

Kako "BBC" dodaje, osoba koja je nosila pojas s eksplozivom je neutralisana, a policija je opkolila područje.

Vojnici su neutralisali jednu osobu unutar stanice nakon manje eksplozije i nije bilo drugih žrtava, javlja "Reuters".

Sa druge strane, "The Sun" prenosi riječi neimenovanog izvora iz policije, koji je, navodno, rekao da je napadač preminuo od povreda zadobijenih u eksploziji.

"Medicinske ekipe su pokušale da ga spase, ali je on preminuo", navodno je rekao neimenovani izvor.

Policija je na Twitteru objavila da se radi o "izdvojenom slučaju", i naglasila da je situacija pod kontrolom, ali apelovala na građane da prate uputstva nadležnih službi.

Televizijska stanica "HLN" javlja da je likvidirani muškarac uzvikivao 'Alahu akbar', a agencija "AFP" navodi da je isto izjavio i jedan od očevidaca incidenta.

"Independent" prenosi riječi svjedoka koji je rekao da je stanica evakuisana za nekoliko sekundi, a neki ljudi su ostali da fotografišu vatru koju je izazvala eksplozija.

Na društvenoj mreži se pojavio video snimak na kome se vidi kako na željezničku stanicu pristižu pripadnici vojske.

BREAKING: military arrive on scene after explosion in Brussels. Person wearing suicide belt reportedly 'neutralized' pic.twitter.com/pVcftjXw1N