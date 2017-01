Eksplozija u Londonu: Zgrada u plamenu, ima povrijeđenih (VIDEO)

LONDON - Večeras nešto poslije 17.30 časova po lokalnom vremenu u Londonu je došlo do eksplozije u trospratnici.

Uzrok eksplozije zasad nije poznat, a na terenu su brojna vozila hitne pomoći i najmanje 75 vatrogasaca koji se bore s vatrom.

Policija je potvrdila da je ozlijeđeno najmanje pet osoba. Kako javlja Guardian, dvije osobe su odmah prevezene u bolnicu, dok se jedna osoba sama javila u bolnicu s povredama. Na mjestu eksplozije medicinske ekipe pružaju pomoć još dvema osobama.

@SkyNews house explosion at A127. Hope no one was at home pic.twitter.com/XisPX0YP1W