Eksplozija u crkvi u Egiptu, 21 osoba ubijena, 50 ranjenih

KAIRO - U eksploziji u koptskoj crkvi na sjeveru Egipta danas je poginula 21 i povrijeđeno je više od 50 osoba, objavila je egipatska državna televizija, prenosi Rojters.

Navedeno je da se još ne zna uzrok eksplozije, kao i da niko još nije preuzeo odgovornost za nju.

Do eksplozije u gradu Tanta, u delti Nila, došlo je u vrijeme kada egipatski hrišćani, uglavnom Kopti, slave paznik Cvijeti, nedjelju dana pred Uskrs.

Egipatski hrišćani, koji čine 10 odsto stanovništva, posljednjih mjeseci su više puta bili na meti napada islamskih ekstremista.

U decembru, u eksploziji u koptskoj sabornoj crkvi u Kairu, poginulo je 25 osoba, a ranjeno 49, među kojima je bio veliki broj žena i djece, podsjeća britanska agencija.

To je, godinama unazad, bio najsmrtonosniji napad na egipatsku hrišćansku manjinu.

Rojters podsjeća da je ovog mjeseca planirana posjeta pape Franje Egiptu.

#Egypt | At least 15 dead and 40 injured in a church bombing in #Tanta pic.twitter.com/IRSy60gRCH