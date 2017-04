Eksplozija u crkvi u Egiptu, najmanje 13 mrtvih

KAIRO - Najmanje 13 ljudi je poginulo, a više od 40 povrijeđeno u eksploziji u hrišćanskoj crkvi Svetog Đorđa, 90 kilometara od Kaira, javio je RT.

Egipatski ministar zdravlja je potvrdio da za sada ima 21 žrtva.

Više informacija za sada nema, a primjetno je da je veliki broj policajaca obezbjedio područje oko crkve.

Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila na ulazu u crkvu i to baš na Cveti, dan poslije Lazareve subote, kad hrišćani svetkuju Isusov ulazak u Jerusalim.

Crkva Svetog Đorđa nalazi se u sjevernom dijelu prestonice Egipta.

#Egypt | At least 15 dead and 40 injured in a church bombing in #Tanta pic.twitter.com/IRSy60gRCH