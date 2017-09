Eksplozija u londonskom metrou, nekoliko ljudi povrijeđeno

LONDON – U londonskoj metro stanici Parsons Green Tube odjeknula je ekpslozija a RT javlja da je nekoliko ljudi povrijeđeno.

Reporter iz metroa na licu mjesta javljaju da su ekipe hitne pomoći na terenu i da saniraju povrede opekotina po licu na više ljudi.

RT javlja da je eksplodirala bijela posuda na poleđini voza.

Putnici su evakuisani iz voza, a vogoni su navodno ispunjeni dimom.

We are on scene alongside @metpoliceuk at #ParsonsGreen. More information to follow. https://t.co/JCc5kCTfdu