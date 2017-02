Eksplozija u nuklearnoj elektrani u Francuskoj

FLAMANVIL - U nuklearnoj centrali kompanije EDF u Flamanvilu na zapadu Francuske danas je odjeknula eksplozija, a prema prvim informacijama ima povrijeđenih, ali nema nuklearne opasnosti, navodi francuski list "Uest-Frans", pozivajući se na lokalnu policiju.

Lokalni zvaničnici u tom postrojenju na zapadu Francuske potvrdili su da nema nuklearnog rizika, prenosi Rojters.

Eksplozija je izbila oko 10:00 sati u sali sa mašinama, a bezbjednosne službe iz nekoliko centara u regionu Manš, gdje se nalazi Flamanvil, upućene su na lice mjesta, kao i Hitna pomoć.

Poseban plan intervencija (PPI) nije aktiviran jer ne postoji nuklearna opasnost, saopštile su opštinske vlasti.

Vatrogasna služba je saopštila da su u središnjem dijelu centrale, izvan nuklearne zone, izbili eksplozija i požar.

Zvaničnici u pariskom sjedištu kompanije EDF za sada nisu komentarisali o ovom incidentu, navodi Rojters.

#BREAKING

Explosion at #Flamanville nuclear power plant in #France sent mushroom clouds to sky

authorities: injuries but no risk of exposure pic.twitter.com/VpEjYixYmK