Eksplozija u stanici metroa u Londonu

LONDON - Britanska policija evakuisala je stanicu podzemne željeznice "Tower Hill" u centru Londona nakon izvještaja o eksploziji u jednom od vagona.

Policija je nije saopštila da li je slučaj povezan sa terorizmom.

Neki očevici kažu da je eksploziju izazvala neispravna baterija u torbi.

Portparol britanske saobraćajne policije saopštio je da su oni pozvani danas oko 12.30 časova.

"Došlo je do bezbjednosne opasnosti i pokušavamo da utvrdimo šta se dogodilo. Stanica je evakuisana. Čini se da se radi o manjem požaru", rekao je portparol.

Tower Hill Station closed after a small scale explosion in a bag , passengers fled in panic, injuries n stampede #London @MurtazaGeoNews pic.twitter.com/SP4cm6N8s9