Erdoan: Ne idem ka diktaturi,mogu umrijeti u bilo kom trenutku

ANKARA - Turski predsednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je za Si-En-En (CNN) da ustavne reforme ne znače prelazak na diktaturu, demantujući navode da je taj novi sistem "kao skrojen za njega".

"To nije sistem koji pripada Tajipu Erdoanu. Ja sam smrtno biće, mogu da umrem u bilo kom trenutku", prenela je agencija AFP.

Erdoan je odbacio optužbe da je podržao izmjene iz želje da ojača svoju moć, a ne da unaprijedi politički sistem Turske.

"Sistem predstavlja promenu, transformaciju demokratske istorije Turske", kazao je Erdoan u intervjuu datom u utorak Beki Anderson u predsjedničkoj palati u Ankari.

To je, kako napominje CNN, prvi intervju koji je Erdoan dao poslije referenduma.

"Istina, promjene su velike. Ali to ne znači da ću postati diktator. Tamo gdje je diktatura nema predsjedničkog sistema. A ovo što ste vidjeli u nedelju zove se demokratija. Ja to zovem voljom naroda", rekao je on.

Erdoan je naveo da je "inače fudbaler" i da će stoga "sportskim žargonom da objasni trenutnu situaciju.

"Nema veze pobediš li 1-0 ili 5-0, pobjeda je pobjeda", rekao je on.

On je rekao da Turska "pune 54 godine stoji pred vratima EU".

"S političkog gledišta, to jednostavno nije podnošljivo. Pokušali smo ispuniti sve njihove zahtjeve, ali oni nisu održali svoja obećanje. Ako promjene politiku prema Turskoj, onda opet možemo da sjednemo za sto i vidimo šta se još može napraviti", kazao je Erdoan.

Erdoan je izrazio zadovoljstvo što mu je stigla čestitka od američkog predsjednika Donalda Trampa povodom rezultata referenduma.

"Lijepo je to, ali još ljepše bi bilo da se nađemo uživo i poboljšamo našu saradnju. Sviđa mi se Tramp, njegovi potezi čine me srećnim. Mi smo saveznici i vjerujem da možemo riješiti puno problema", poručio je Erdoan.