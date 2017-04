Erdoan: SAD i Turska mogu sahraniti Islamsku državu u Raki

ISTANBUL - Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan poručio je danas u Istanbulu kako zajedničkim snagama Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koalicionih snaga i Turske, teroristička organizacija Islamska država može biti sahranjena u sirijskoj Rakki.

Erdoan je govorio u Istanbulu na generalnoj skupštini turskog Udruženja industrijalaca i poduzetnika, a tom prilikom se osvrnuo na borbu protiv organizacije FETO, kao i na borbu protiv terorista ID-a u Siriji.

Govoreći o FETO-a, Erdoan je istakao kako je “sada potpuno jasno ko prema zapovijedima drugih sila djeluje kao izdajnička mreža, a ko od njih zaista daje napore za Božije zadovoljstvo”.

“Odlučni smo da iskorijenimo sve izdajničke mreže. A svima onima koji su vezani za svoju zemlju i narod, koji rade za jedinstvo i zajedništvo čitavog islamskog svijeta, naša vrata i naša srca su uvijek otvorena”, rekao je Erdoan.

Osvrnuo se i na situaciju u Siriji, te kazao kako je Turska spremna za zajedničku akciju na Raku, sa koalicionim snagama na čelu sa SAD, te poručio:

“Mi to želimo uraditi sa našim američkim prijateljima, ali da to radimo bez terorističkih organizacija. Jer, nemoguće je jednom terorističkom organizacijom očistiti drugu. Nemojte se zavaravati. Nema dobre i loše terorističke organizacije, sve one su zlo”.

Podsjetio je kako 16. maja putuje u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati i sa predsjednikom ove zemlje Donaldom Trampom.

“Situacija je ovakva. SAD, sa svim koalicionim snagama, i Turska mogu učiniti da Raka bude grobno mjesto za ID. Tražiće rupu u koju bi se mogli sakriti. Isto tako i Mosul, Anbar, tamo trebamo nastaviti borbu. Ako zanemarimo situaciju u Iraku i dalje ćemo imati žrtve. ta je bilo u Telaferu, Sinjaru. Proveli smo akciju i tamo je neutralizirano između 210 i 220 terorista”, naglasio je Erdoan.