Erdogan: Evropska unija gubi vrijeme Turskoj

ANKARA - Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da će Turska smatrati "utješnim" ukoliko EU kaže da ta zemlja ne može da bude primljena u članstvo, kao i da je Turska sposobna da "stoji na svojim nogama".

Erdogan je u intervjuu za britanski BBC demantovao da je u toj zemlji uhapšeno 150 novinara i naveo da su svega dvije osobe sa novinarskim legitimacijama u zatvoru.

Kako se navodi, ta njegova tvrdnja dolazi u momentu kada je direktoru lokalne organizacije Amnesti internešnl i još devet osoba produžen pritvor, a oni su optuženi da su članovi "naoružane terorističke organizacije", iako nije navedeno tačno koje.

Oko 160 medija je zatvoreno, a 2.500 medijskih radnika otpušteno, a prema Odboru za zaštitu novinara Turska je najveći tamničar novinara na svijetu, navodi BBC.

Sve to predsjednik Erdogan osporava.

"Vidite, vi sada govorite više od mene - imate više slobode od mene. Trenutno mi ne dajete pravo na slobodu. Radite intervju sa mnom, ali mi ne dajete priliku da govorim. Niko ovde nije uhapšen zbog novinarstva, moramo da objavimo to. Opozicioni novinari pišu dosta uvredljivih tekstova o meni. To su radili i nedavno, tokom marša (završenog u nedjelju). Ti uvredljivi članci su još tu. Osobe u zatvoru - nemaju zvanje novinara. Neki od njih su sarađivali sa terorističkim organizacijama, neki su uhapšeni zbog posjedovanja vatrenog oružja, neki zbog uništavanja i pljačke bankomata", rekao je Erdogan.

Govoreći o članovina novinarskog sindikata koji su na nedavno održanom protestu uzvikivali "Dosta", Erdogan je rekao da su nosili novinarske oznake, ali da to nisu bile zvanične novinarske legitimacije.

"Broj uhapšenih novinara nije 170 kao što kažete, to su laži. To stalno ponavljamo", rekao je Erdogan.

Govoreći o opoziciji u Turskoj, Erdogan je rekao da su se oni infiltrirali u pravosuđe, vojsku, policiju i medije.

"Na taj način su organizovali i pokušali da izvedu puč. Radiće zajedno na rušenju države, a onda će tražiti utočište kao novinari kako bi se spasili. To nije prihvatljivo. Ne bojimo se tvrdnji i pisanja o tome", rekao je Erdogan.

Hapšenje novinara, povećalo je uzbunu na međunarodnom nivou i povećalo strahove da je sloboda izražavanja potisnuta pod Erdoganom.

Ta zabrinutost otežava kandidaturu zemlje za članstvo u EU, a Erdogan optužuje Uniju da "gubi vreme Turskoj".

"Mi smo lojalni našem svijetu. Ukoliko EU otvoreno kaže ''ne možemo da primimo Tursku u EU'', to je za nas olakšavajuća okolnost. U tom slučaju pokrenućemo naš plan B i C. EU nam nije neophodna...Opušteni smo", rekao je Erdogan BBC-u.

Prema njegovim riječima, većina građana Turske i ne želi EU.

"Jednom davno, za vreme mog prvog mandata kao premijera, Turska je bila opisivana kao zemlja koja je ostvarila tihu revoluciju za vrijeme samita lidera EU. Ali sada, ta ista EU ne samo da nas više ne poziva na samite lidera EU, već i gube naše vrijeme. Takva je trenutna situacija", rekao je Erdogan.

Kako je objasnio, većina Turaka više ne želi EU i "vjeruje da je njen pristup EU neiskren".

"Uprkos svemu ovome nastavićemo da budemo iskreni sa EU još neko vrijeme.Vidjećemo šta će nam to donijeti", rekao je turski predsjednik.

On je intervju dao BBC-u skoro godinu dana nakon neuspjelog državnog udara u Turskoj, tokom kojeg je poginulo 260 osoba.

Od tada i dalje je na snazi vanredna situacija, više od 50.000 osoba je uhapšeno, a 140.000 otpušteno ili suspendovano.

Upitan o podršci koju Turska daje Kataru i tome da bi tenzije mogle da se razviju u konflikt, Erdogan je rekao da Turska nije dio te krize i da želi da pomogne u pronalaženju rješenja krize.

"Vi me sada to pitate, ali zašto to ne pitate SAD, Francusku uli Englesku. Mi nismo dio ove krize. Naprotiv, u regionu zaliva mi želimo da promovišemo dijalog i mir. Žurimo da nađemo rješenje. Turska nikada nije za ubijanje muslimana u ovom regionu. Ne želimo da vidimo kako se muslimani bore jedni protiv drugih. Siti smo toga", rekao je Erdogan.

Prema njegovim rječima, Turska ne želi da u Kataru vidi ono što se dešava u drugim zemljama.

"Ne želimo da vidimo ono što se dešava u Jemenu, ili razvoj situacije kao u Palestini ili Libiji. Jasno je šta se dešava u Siriji i Iraku. Turska plaća cijenu zbog tih pitanja. Mi to ne želimo. Zbog svega toga ne prihvatamo ovo ni za Katar", rekao je Erdogan.