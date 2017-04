Erik Tramp: Mog oca Putin neće maltretirati

VAŠINGTON - Odluka Donalda Trampa da SAD izvrše napad na bazu Šajrat u Siriji dokazuje da ga Vladimir Putin neće "maltretirati", rekao je za sin predsjednika SAD Erik Tramp.

Erik je rekao da njegov otac nije zastrašen Putinovim pričama o ratu i da neće biti nikog "tvrđeg" od Trampa ukoliko im se "popriječe".

On je za Dejli Telegraf rekao da je njegov otac reagovao napadom djelimično i zbog njegove sestre Ivanke Tramp, za koju kaže da je bila užasnuta napadom.

Donald Tramp je, prema Erikovim riječima, takođe bio užasnut prizorima na televiziji, gdje je vidio kako djecu kupaju vodom kako bi spriječili da im spadne koža od bojnih otrova.

Uprkos tome, kako kaže srednji sin Trampa, predsjednik SAD "je veliki mislilac, praktičan, a ne impulsivan", dodavši da je ponosan na svog oca zbog načina na koji je odgovorio na navodni napad hemijskim oružjem i da vjeruje da zaista promišlja svoje poteze.

"Usput, on (Tramp) je bio protiv bilo kakvih akcija u Siriji prije dvije godine. Onda lider (predsjednik Sirije Bašar Al-Asad) napadne svoj narod, žene i djecu, hemijskim oružjem i onda globalni lider i najjača super sila (Amerika) mora da reaguje i to smo uradili sa mnogo podrške od naših saveznika i mislim da je to velika stvar", rekao je Erik.