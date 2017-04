Eskalacija sukoba: Izraelci bombardovali Siriju

TEL AVIV - Izrael je raketirao mjesto u blizini Međunarodnog aerodroma u Damasku, izjavio je izvor iz sirijske vojske za lokalne medije.

"Rakete su ispaljene sa okupirane teritorije, što je dovelo do eksplozija na zemlji i načinjena je velika materijalna šteta", kazao je izbor iz Vojske Sirije, a prenosi "Sputnjik".

Obavještajni ministar Izraela Jizrael Kac nije želio da komentariše tvrdnje TV al-Manar da su eksplozije rezervoara za gorivo i skladišta u blizini međunarodnog aerodroma u Damasku najvjerovatnije izazvali vazdušni napadi Izraela iako je ocijenio da je tako nešto u skladu sa izraelskom politikom.

Kac nije želio da direktno prokomentariše eksploziju, ali je rekao da se "apsolutno slaže sa deklarisanom politikom", prenosi AP.

VIDEO: Footage shows what is believed to be an Israeli airstrike on Damascus airport over night #Syria - @AEJKhalil pic.twitter.com/fKvw0KBoLd