“Eto vam migranti“: Poljski političar traži smrtnu kaznu i mučenje nasilnika

Zamenik poljskog ministra pravde Patrik Jaki je poručio, nakon brutalnog napada na mladi poljski bračni par u Riminiju, "da će izbjeglice u Poljsku samo preko njega mrtvog".

Par iz Poljske je napadnut ovog vikenda, kada je mlada žena brutalno silovana pred očima muža. Zamenik poljskog ministra zatražio je vraćanje smrtne kazne, pa i mučenja prilikom saslušavanja takvih nasilnika.

- Eto vam vaši imigranti. - poručio je na "Tviteru" Patrik Jaki. - Za tu stoku jedina kazna je smrtna. A konkretno, u ovom slučaju, vratio bih u praksu mučenje.

Povodom tih ksenofobnih izjava oglasili su se mnogobrojni Poljaci koji nisu propustili da upitaju Jakija kako to da silovanja, još brutalnijih, ima i u Poljskoj, koja nije primila izbjeglice.

Oni su podsjetili na najnoviju aferu kada su tokom jula u Lođu trojica Poljaka u jednom stanu 10 dana držali zarobljenu Poljakinju (26) i silovali je. Djevojka je od zadobijenih povreda preminula. Trojica Poljaka su optužena samo za grupno silovanje, iako je njihova žrtva od povreda u bolnici umrla.

Ministar pravde Zbignjev Žobro povodom napada na mlade poljske turiste u Riminiju odbio je da taj slučaj povezuje sa izbjegličkom krizom.

"Za mene je glavni aspekt tog slučaja to da se odigrao okrutni zločin. I bez obzira na to ko je krivac, naša obaveza je da reagujemo, posebno kada je u pitanju tako strašno silovanje. Reagovao bih isto i da su to državljani bilo koje ;druge zemlje, uključujući tu i zemlje Evropske unije", kazao je poljskoj državnoj televiziji TVP.info Žobro.

(novosti)