Evakuisan aerodrom u Mičigenu, izboden policajac

FLINT - Međunarodni aerodrom "Bišop" u Flintu u Mičigenu evakuisan je nakon što je jedan policajac izboden u vrat, prenijeli su lokalni mediji.

Aerodrom je zatvoren do daljnjeg, a nikakvi detalji slučaja nisu poznati.

U saopštenju aerodorma se navodi da su svi putnici bezbjedni i da su evakuisani, te da provjere sa kompanijama da li su njihovi letovi otkazani ili odloženi.

"Policajac je bio na svojim rukama i koljenima i vrat mu je krvario", rekao je jedan od očevidaca.

#Michigan airport stabbing: Witness said he saw a man detained by police and a knife on the ground. Officer in critical condition. pic.twitter.com/cAT3UtEBoA