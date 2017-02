Evakuisana metro stanica u Londonu zbog eksplozije (VIDEO)

LONDON - Nekoliko ljudi je povrijeđeno, a prometna londonska željeznička stanica Dalston Kingsland je evakuisana usljed eksplozije izazvane "kvarom elektronike" u vrijeme saobraćajne gužve u glavnom gradu Velike Britanije.

Ekipe za vanredne situacije su na licu mjesta nakon što je javljeno da je u metrou na stanici Dalston Kingsland izbio požar.

Iz Londonske željeznice saopšteno je da se vjeruje da je eksplodiralo baterijsko pakovanje jednog putnika, dok je saobraćajna policija saopštila da je u vozu došlo do kvara na električnim instalacijama, piše Daily Mail.

Očevici su preko društvenih mreža rekli da je na licu mjesta došlo do opšteg straha i panike.

Policija je saopštila da se incident ne tretira kao sumnjiv kao i da više ljudi povrijeđeno. Građani su upozoreni da izbjegavaju to područje jer su viđeni putnici kako skaču na šine.

Many people fell and were trampled by the crowd. #dalstonkingsland pic.twitter.com/7LGVu83pT1