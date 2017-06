Evakuisana publika sa festivala u blizini Ninberga zbog terorističke prijetnje

NINBERG - Oko 80.000 ljudi evakuisano je sa muzičkog festivala Rock am Ring u blizini njemačkog grada Ninberag, nakon što je policija dobila informaciju o terorističkoj prijetnji, javili su njemački mediji, prenosi Russia Today.

Organizatori festivala su u izjavi putem Facebooka pozvali sve prisutne da “mirno i kontrolisano” napuste mjesto događaja nakon što su upozoreni na terorističku prijetnju.

“Nadamo se da će se festival nastaviti sutra. Hvala vam na vašoj saradnji”, objavljeno je još na Facebooku.

Lokalna policija je, u odvojenom saopštenju, objavila da je istaraga u toku, a u vezi sa određenim indicijama koje ne mogu isključiti mogući teroristički napad.

The line keeps moving, it is unbelievable how calm and efficient the evacuation @rar2017 has been pic.twitter.com/y8I5HHbYwB — Rick Fulker (@rickfulker) June 2, 2017

Nakon nedavnog napada na pop koncertu u Mančesteru, preduzete su visoke bezbjednosne mjere, a festival obezbjeđuje 1.200 policajaca.

Predviđeno je da rok festival, koji je počeo večeras, traje do nedjelje. Ove godine na njemu nastupa 85 izvođača na četiri bine, uključujući Rammstein i System Of A Down.

U prošlosti, največu opasnost za publiku na ovom festivalu predstavljalo je vrijeme. Prošle godine je 70 ljudi bilo povrijeđeno, a 42 hospitalizovano nakon udara groma.

In the process of evacuating 90,000 people from the Rock am Ring #Rar2017 field, everything is very calm pic.twitter.com/qEJJD7FIoV — Rick Fulker (@rickfulker) June 2, 2017

