Evropol poslao razglednice odbjeglim kriminalcima: Dragi naši, vratite se

HAG - Evropske policijske snage poslale su u okviru nove kampanje "duhovite" razglednice najtraženijim odbjeglim evropskim kriminalcima uz želje da se što prije vrate.

"Dragi Arture, belgijski pomfrit je najbolji i znamo da ti nedostaje. Vrati se da uživaš u njemu - imamo lijepo iznenađenje za tebe", kaže se u razglednici belgijske policije.

Upotpunjena likom manekena Pisa, porcijom pomfrita i čašom piva, razglednica je adresirana na Artura Navrockog osuđenog za trgovinu drogom koji je u bjekstvu.

Kampanja ljetnjih razgledica Evropola objavljena je danas u okviru inicijative da se uhvate evropski najtraženiji kriminalci, prenosi AFP.

"Dragi Faruk, sigurno znaš da je život najbolji u slatkoj Francuskoj. Nadamo se da ćeš nam se vratiti uskoro", piše na razglednici francuske policije uz sliku Ajfelovog tornja i pozdrav na francuskom: "nedostaješ nam!".

