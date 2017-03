FBI potvrdio da se vodi istraga o umiješanosti Rusije u predsjedničke izbore

VAŠINGTON - Direktor FBI Džejms Komi potvrdio je da je u toku istraga o umiješanosti Moskve u predsjedničke izbore u SAD, kao i o vezama između Trampa i Rusije.

„Ministarstvo pravde opunomoćilo me je da saopštim javnosti da je u toku istraga oko umiješanosti Rusije u predsjedničke izbore u SAD tokom 2016. godine. To uključuje istragu bilo kakvih veza između lica iz predizbornog štaba Donalda Trampa i predstavnika ruskih vlasti“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, politika FBI je da ne komentariše istragu koj je u toku, iako u pojedinim slučajevima, ukoliko to iziskuju nacionalni interesi, prave se ustupci.

„Ovo je taj slučaj“, dodao je.

„A pošto je u pitanju tajna istraga, ne mogu u javnost iznijeti više detalja“, zaključio je, prenosi Sputnjik.

Nešto ranije je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je predizborni štab Hilari Klinton kontaktirao predstavnike ruske vlasti uoči predsjedničkih izbora u SAD.

„A šta ćemo sa kontaktima koji su se događali između Klintonove i Rusije za vrijeme predizborne kampanje?“, upitao je Tramp.