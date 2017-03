Fajnštajn tvrdi: Tramp će uskoro podnijeti ostavku

VAŠINGTON - Demokratska senatorka i članica odbora za pravosuđe Dajen Fajnštajn tvrdi da će američki predsjednik Donald Tramp uskoro podnijeti ostavku, prenosi britanski Indipendent.

Kako se navodi, ona je, na protestu održanom u Los Anđelesu, sugerisala da će Tramp prije podnijeti ostavku nego što će biti prisiljen da ode sa vlasti.

Istovremeno je aludirala da zna više nego što može da kaže u ovom trenutku.

"Znamo da on svakodnevno krši zakon. On očigledno ima dogovor sa Rusijom. Ima toliko stvari koje on radi, a koje su protivustavne. Kako ćemo da ga svrgnemo?", upitala je Fajnštajn prisutne i ponovila da mnogo ljudi istražuje te slučajeve.

"Mislim da će on sam da ode", rekla je Fajnštajnova.

List podsjeća da ona nije prva koja je sugerisala da bi Tramp mogao da odluči da podnese ostavku.

Reditelj Majkl Mur, koji je i predvidio da će Tramp osvojiti izbore, pogriješio je u očekivanju da će Tramp dati otkaz još prije inauguracije.

Jedini američki predsjednik koji je podnio ostavku je Ričard Nikson, koji je to uradio zbog Votergejt skandala.