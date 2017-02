Filadelfija: Napao ženu, skinuo odjeću pa ukrao taksi

FILADELFIJA - Jedan muškarac u Filadelfiji osumnjičen je da je u ponedjeljak napao jednu ženu, a potom skinuo odjeću i ukrao vozilo taksisti, saopštila je policija.

Uhvaćen je nakon što je prvobitno nesmotreno vozio kroz prepun park u tom gradu, a potom udario u tri parkirana automobila i ivičnjak, prenio je AP.

Prema navodima policije, osumnjičeni napao ženu koja je izlazila iz taksija.

Vozač taksija rekao je da je izašao da pomogne ženi, kada se muškarac skinuo i ukrao mu taksi.

Osumnjičeni je prebačen u bolnicu, a njegovo stanje nije poznato.

Očekuje se da će žena koju je napao biti dobro, navodi AP.

